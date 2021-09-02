Вывезли 650 человек: Штаты поблагодарили Украину за помощь в эвакуации людей из Кабула

Соединенные Штаты Америки выразили благодарность Украине за помощь в эвакуации людей из Афганистана.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Официальный Киев организовал шесть эвакуационных рейсов из Кабула и вывез более 650 человек — как украинцев, так и граждан других стран. При этом Украина не имела в Афганистане своего миротворческого контингента.

На сегодняшний день спасения ждут еще около 200 украинцев, однако эвакуировать их с каждым днем становиться все сложнее.

Люди, рассчитывающие на вывоз из Афганистана, в комментарии Фактам ICTV рассказали, что зарегистрировались в Министерстве иностранных дел, однако не могут попасть в аэропорт Кабула, поскольку все подходы к нему контролируются боевиками террористической организации Талибан.

При этом количество вылетов из страны ежедневно уменьшается, поскольку существует опасность уничтожения самолетов с земли.

Тем временем Главное управление разведки опубликовали видео операции украинского спецназа в Кабуле.

Наши бойцы вынуждены были в пешем порядке выйти за пределы охраняемой территории, чтобы найти микроавтобусы с афганскими переводчиками и их семьями, а затем сопроводить их до аэродрома.

На подобные действия не решалась ни одна из эвакуационных миссий, поскольку территорию за пределами аэропорта контролируют талибы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.