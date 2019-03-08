Вывозят мусор, красят вагоны и делают ремонт: женщины в неженских профессиях

Убирать улицы, работать на железной дороге, или строительстве – профессии не менее ответственные, чем сидение в парламенте. Работа их малозаметная, но очень ответственная и нелегкая. К примеру, не каждому мужчине под силу толкать колесо в полторы тонны или управлять машиной, которая вывозит мусор и при этом оставаться женщиной: губная помада, тени или яркий платок и улыбка – без этого на работу ни ногой.

Галина Кравчук с Житомирщины была дояркой, а когда работы в селе не стало, то в 43 года нашла ее буквально на дороге. 7 лет грузчиком мусоровоза, а теперь делает чистыми столичные улицы. В ярком платке и с подкрашенными губами. Ведь и на дороге она женщина.

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Не от нужды, а по собственному желанию изменила бухгалтерский калькулятор на шпатель Инна Сидмороз. Работа физически сложная. Женские руки обрабатывают большие площади, раствор замешивает сама. И мешки со строительными смесями поднимает. И даже сейчас, когда в положении – работать не прекращает.

Женщин проводников видели все. Но есть и те, кто вручную красит вагоны и делает их почти новыми. Маляры на железной дороге – преимущественно женщины. Ежедневно работа с токсичной краской. Поэтому респираторы не снимают. Но все с маникюром. Потому что есть жизнь и вне работы. Все эти женщины достойно выполняют свою работу, находя при этом время для семьи и для себя.

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