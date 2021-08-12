Вывозили тонами: на Николаевщине мужчины воровали газ из вагонов-цистерн поездов
На Николаевщине правоохранители разоблачили организованную группу, тонами похищавшую газ из вагонов-цистерн поездов.
Инцидент произошел в Первомайске. Известно, что во время масштабной операции с участием почти 100 правоохранителей были задержаны более десяти человек в возрасте от 17 до 44 лет.
Следствие установило, что краденый газ мужчины доставляли на заправочные станции.
Среди задержанных оказался сотрудник Главного управления военизированной охраны, а организатором был бывший депутат горсовета.
За месяц воры могли заработать 1 млн гривен. Во время расследования правоохранители нашли ферму, на которой скрывали газовоз. Девятерым фигурантам следователи сообщили о подозрении.
Экс-депутат горсовета, чтобы его подопечных не осудили, предложил начальнику местной полиции $5 тыс. Его задержали во время передачи денег.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 (Кража в особо крупных размерах организованной группой) УК Украины.
Злоумышленники рискуют провести за решеткой до двенадцати лет.