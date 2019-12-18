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Факты / Видео / Украина

Вывозили грузовиком: в Ровно у мужчины изъяли рекордный арсенал оружия

В Ровно изъяли просто рекордный арсенал оружия и боеприпасов – более 10 тыс. единиц.

Это более 20 пистолетов, пулеметов, 8 автоматов Калашникова, 5 винтовок, среди которых и снайперская, гранатометы, мины, гранаты, несколько килограммов взрывчатки и 10 тыс. патронов различного калибра.

Все это полицейские обнаружили во время обысков в гараже жителя Ровно, которого задержали накануне, когда он поджег машину местному бизнесмену. Еще его подозревают в покушении на судью.

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Изъятый ​​арсенал пришлось вывозить грузовиком. Полиция сейчас проверяет, причастен ли житель к другим преступлениям в областном центре и за его пределами.

Напомним, столичные патрульные задержали мужчин с оружием и взрывчаткой.

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