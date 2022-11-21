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Факты / Видео / Україна

Выезжать никуда не нужно: Тимошенко успокоил украинцев

Анастасия Гевко редактор ленты Елена Фроляк Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию о том, что украинцам якобы нужно выехать за границу из-за вероятности блэкаута.

Так, он заявил в эфире национального телемарафона журналистке ICTV Елене Фроляк о том, что Украина готова к любым сценариям, и даже в худшем из них перед энергетиками будет стоять задача по восстановлению электроснабжения за несколько дней.

– Мы уже проходили много разных “наихудших сценариев” за последний месяц. Я бы хотел сразу всех успокоить – выезжать из страны точно никуда не нужно. В информационном пространстве был “взрыв” по поводу выезда. Но выезжать никуда не нужно, – подчеркнул он.

Тимошенко уточнил, что власти разрабатывают планы действий для любого сценария, в том числе – тотального отключения света, но это не значит, что такой вариант действительно ожидают.

– Не будет у нас, надеемся, общего блэкаута по всей стране. Да, возможны отключения, да, возможно, не только на час-два. Но уже пройдены этапы того, как мы это чиним… Все зависит от ситуации с ракетными обстрелами. Но в любом случае мы в своей стране, уезжать никуда не нужно, все починим, все стабилизируем, – подчеркнул представитель ОП.

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