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Выжил только младенец. В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица

30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре умерла роженица. Уже ночью 31 марта лабораторная диагностика подтвердила у женщины коронавирус. Сначала врачи заявили, что накануне беременная была в Польше. Впрочем, родственники заверили, что последний раз она пересекала границу еще 20 ноября 2019 года. Кроме того, три недели перед смертью роженица ни с кем, кроме врачей родильного, не контактировала.

Роженица с высоким давлением поступила в роддом еще 10 марта. Уже 29 марта у женщины резко поднялась температура, ей стало хуже. Инфицироваться коронавирусом женщина могла только в больнице, уверяют ее родные. За две недели пребывания в родильном они с ней не контактировали. Передачи были только через санитарок, а связь — по телефону. Подробнее в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, винницкие врачи разработали протокол лечения Covid-19.

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