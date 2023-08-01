Выживают каждую минуту: правозащитница рассказала, что переживают женщины в плену и как им помочь

В донецких и российских тюрьмах оккупанты удерживают тысячи женщин и они нуждаются в помощи. Такие женщины подвергаются как прямому, так и косвенному сексуальному насилию.

Об этом ведущей Яне Брензей рассказала директор по коммуникациям ОО Сема Украина, политзаключенная и правозащитница Людмила Гусейнова.

После 24 февраля 2022 года в Офисе генпрокурора зафиксировали лишь 208 таких преступлений, однако там признают, что эти данные и близко не отражают применение россиянами сексуального насилия как оружия.

Кстати, такой террор вместе со своими приспешниками оккупанты начали устраивать еще с 2014 года.

По словам Гусейновой, которая побывала в донецкой тюрьме Изоляция, сейчас в оккупированных Донецке и Луганске, да и на территории РФ в тюрьмах находятся десятки тысяч украинских женщин.

В Донецке есть сотни женщин, которые сидят в тюрьмах более двух или трех лет. А те женщины, которые прошли Изоляцию, однозначно подвергались сексуальному насилию, отметила правозащитница.

По ее словам, женщин не обязательно насилуют, но их заставляют полностью раздеться. Могут касаться тела женщины руками, посторонними предметами. При этом на голову женщине обязательно надевают мешок, чтобы она не видела лицо своего насильника.

— Например, на втором этаже в Изоляции проживали боевики, которые приезжали с боевых заданий. У них была такая себе “база отдыха”. Они там пьянствовали и им туда приводили женщин, приводили мужчин, — рассказала Людмила Гусейнова.

Правозащитница хочет, чтобы те женщины, которые стали жертвами сексуального надругательства, не боялись о себе говорить, чтобы обратились за помощью к ОО Сэма Украина.

Людмила Гусейнова рассказала, что их организация предоставляет различные виды помощи. Например, некоторые женщины, когда приходят, то просто молчат и иногда именно нужно рядом с ней посидеть. Кто-то после освобождения из плена нуждается в восстановлении документов.

— Безусловно оказываем психологическую помощь. Женщин, переживших такое насилие, невозможно вылечить за месяц, нельзя даже за год. Это должна быть очень длительная помощь, — отметила Людмила Гусейнова.

ОО Сема Украина пытается оказывать и материальную помощь, ведь очень часто женщины после плена остаются без ничего. Например, если это деоккупированная территория, то там дома просто уничтожены. Или тот же Херсон после наводнения.

Правозащитница Людмила Гусейнова призывает женщин обращаться за помощью в различные организации, в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать преступление. По ее словам, женщину не отпустит понимание того, что где-то живет и спокойно ходит тот подонок. Но если обратиться за помощью, то может стать немного легче.

Государство со своей стороны освобожденным из плена женщинам оказывает помощь в 100 тыс. грн. Это помогает закрыть первоочередные потребности. По словам Людмилы Гусейновой, было бы хорошо, если бы государство “брало с руку” освобожденную женщину и “водило по тем инстанциям”, которые ей необходимы. Ведь очень часто женщины от эйфории свободы некоторое время не могут прийти в себя.

Фото: Минреинтеграции

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