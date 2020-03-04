Признать алкозависимость. Как работает и помогает Общество анонимных алкоголиков

Пока украинцы боятся коронавируса, алкоголизм ежегодно убивает более 40 тыс. человек в Украине. При этом алкоголь активно принимает 40% украинских подростков от 14 до 18 лет. В то же время, в Украине нет специальных государственных программ, которые бы уменьшили зависимость людей от пьянства. Этим вопросом занимаются общественные организации, среди которых Общество анонимных алкоголиков.

Организация работает в мире уже более 80 лет и спасла от алкозависимости сотни тысяч человек. Основная программа организации 12 шагов анонимных алкологикив работает по принципу равный – равному. Главное – это осознать свою алкозависимость, поэтому каждую встречу начинают с этой фразы. Детали в сюжете Оксаны Ткачевой.

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