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Факты / Видео / Украина / Общество

Признать алкозависимость. Как работает и помогает Общество анонимных алкоголиков

Пока украинцы боятся коронавируса, алкоголизм ежегодно убивает более 40 тыс. человек в Украине. При этом алкоголь активно принимает 40% украинских подростков от 14 до 18 лет. В то же время, в Украине нет специальных государственных программ, которые бы уменьшили зависимость людей от пьянства. Этим вопросом занимаются общественные организации, среди которых Общество анонимных алкоголиков.

Организация работает в мире уже более 80 лет и спасла от алкозависимости сотни тысяч человек. Основная программа организации 12 шагов анонимных алкологикив работает по принципу равный – равному. Главное – это осознать свою алкозависимость, поэтому каждую встречу начинают с этой фразы. Детали в сюжете Оксаны Ткачевой.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как вводили сухой закон в США и СССР, и к каким последствиям это привело.

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