Уже не ревет, а только стонет. Почему мелеет Днепр и как спасти реку

Днепр за последние годы катастрофически быстро мелеет, зарастает и цветет. Отмелей по всему Днепровскому бассейну до 30%, и эта цифра уже вдвое больше критической.

Причин гибели главной реки страны много. Когда Днепр перегородили плотинами, он потерял свое течение и поэтому не может смыть то, что туда попадает. А из-за постоянной засухи, мало пополняется дождевыми водами. За годы независимости исчезло более 10 тыс. малых рек. Едва ли не половина из бассейна Днепра.

Люди тотально застраивают побережье и незаконно вымывают песок.

Крупные предприятия используют воду и возвращают ее часто неочищенной. В прошлом году только в пределах Киева сбросили более 700 млн кубометров стоков, из которых 40% были неочищенными. И так во всех крупнейших промышленных городах Украины. А почти все они на Днепре.

Большие объемы сбросов и от водоканалов, то есть от бытовых потребителей. Здесь признают — вред наносят колоссальный, но сетуют на устаревшие технологии и нехватку денег.

Виноваты и сами люди, потому что в канализацию сбрасывают все подряд. А еще и через канализацию и обычные стоки попадает безумное количество фосфатов — они есть во всех моющих средствах. Именно эти фосфаты провоцируют рост водорослей, которые забирают кислород у реки, провоцируют гниения, цветения и обмеление.

Добавляют беды и аграрии. Они за последние несколько лет все чаще используют удобрения на основе фосфатов. А они идут дальше вместе с дождями и сточными водами в реки.

Хуже всего то, что нет единого хозяина, который отвечает за все проблемы водоемов. Поэтому здесь нужны немедленные системные изменения на уровне государства и самих общин.

Прежде всего, необходимо существенно повысить штрафы за загрязнение водоемов, незаконное вымывание песка и застройку 100 метровой зоны. Ведь сейчас штраф просто абсурдный — самозахват и застройкаріч 1 квадратного метра на Трухановом острове 8 грн.

А пока каждый может спасти реку. Не использовать воду без надобности, и выбирать бесфосфатные моющие средства. А еще можно подписать петицию, где президент призывают запретить использование фосфатов вообще.

Днепр в Черкассах страдает от нечистот

Местные жители в очередной раз обнаружили утечку грязной вещества из ливневой сети в водоем. Городская ливневая канализация построена так, что в 14 местах имеет выход в Днепр.

Незаконные врезки в сеть Днепра позволяют себе как отдельные жители частного сектора, так и небольшие предприятия. Найти и наказать виновных почти невозможно.

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