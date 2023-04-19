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Гаджеты
Ирина Цимбал, журналист Факты ICTV

Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ

В Черкассах студенты технологического университета собирают старые компьютеры, планшеты и мобильные телефоны ради помощи армии. Старые гаджеты сортируют и по возможности возвращают к жизни. Отремонтированная техника и вырученные за лом деньги — все идет на поддержку военных.

Старую технику волонтерам приносят горожане. Студенты и преподаватели этот хлам сортируют и определяют, что с ним делать дальше.

За два месяца существования проекта собрали почти сотню компьютеров, чуть больше ноутбуков, до тысячи телефонов.

— Люди приносят очень охотно. Есть старая техника, которую можно перекомплектовать. Делаем такие вещи, которые военные могут реально использовать, — объясняет доцент кафедры программного обеспечения автоматизированных систем ЧГТУ Григорий Заспа.

Почти все детали в этом деле — полезные. Что не попадает в переукомплектование, сдают на металлолом, деньги тратят на помощь военным. В частности, поспособствовали в сборе на дроны и бус для бойцов. Им же передали и с десяток собранных компьютеров.

— Работа компьютеров в воинских частях не сложная, поэтому компьютеры секонд-хенд хорошо подходят для этой работы. Потребность в них есть постоянно, — говорит военнослужащий Владимир Рябошлык.

Начинали инициативу студенты технологического университета, а ныне в Черкассах уже семь пунктов сбора старой техники. Присоединились школы и волонтерский центр. А также сеть расширили еще на четыре города региона.

Война в Украине, Гаджеты, Черкасы
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