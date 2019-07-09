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Подержанная мебель и пиво из старого хлеба: как работает “моральный” паб в Лондоне

Моральный паб работает в восточной части Лондона. Он дает каждому шанс приобщиться к благотворительности без особых усилий. Стоит только выпить пива или перекусить в этом заведении – деньги пойдут на добрые дела.

С виду здесь все типичное – пиво, снеки, простые блюда. Однако на самом деле это – необычный ресторан, он из тех заведений, которые на Западе называют нравственными. Главные принципы работы – экологичность и благотворительность. Во-первых, здесь могут найти работу те, кого в других заведениях не берут.

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Мебель для паба закупили подержанную, мыло для заведения делают незрячие люди, здесь используют только туалетную бумагу с переработанных материалов. Пиво варят из хлеба, которое остается – в других учреждениях такой обычно выбрасывают. И вообще заботятся о том, чтобы отходов было меньше.

Владелец паба Рэнди говорит – хотел создать место, где люди могли бы делать благотворительные взносы, и не меняли своего повседневного жизненного расстройства. Доходы от напитков, которые здесь подают, идут на более чем 40 видов благотворительности. Например, пиво в жестяных банках, по 5 фунтов за банку, производит неприбыльная организация, которая тратит заработанные деньги на программы по очистке воды в Африке.

Планета дополнительной пользы – таков лозунг заведения. Его работники верят в способность людей творить добро, склонность к благотворительности. И именно это, по расчетам, поможет пабу выдержать конкуренцию с другими, обычными, заведениями питания, которых немало в районе, популярном среди туристов, студентов и людей искусства.

Напомним, Украина единственная в Европе без обязательного экологического мониторинга.

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