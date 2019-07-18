Зимой не останемся без газа. Нафтогаз нашел деньги на топливо

Нафтогаз нашел деньги, чтобы закупить необходимое количество топлива и накопить его в подземных хранилищах. Почти миллиард долларов удалось занять на внешних рынках. Причем под выгодные проценты. Теперь можно спокойно готовиться к отопительному сезону и не бояться российских газовых провокаций.

Газовики уже активно пополняют запасы. Однако на весь объем до недавнего времени не хватало денег. Нафтогаз дополнительно нуждался почти миллиарда долларов. Привлечь средства решили за счет ценных бумаг – еврооблигаций.

При этом иностранные инвесторы заняли на выгодных условиях. Пятилетние облигации в евро и трехлетние в долларах Нафтогаз разместил с доходностью 7%. Это очень хорошие ставки, считают специалисты. В прошлом году таких предложений не было.

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Иностранные компании проявили большой интерес к украинским еврооблигациям – запрос инвесторов в более 2,5 раза превысил предложение. Ценные бумаги Нафтогаза приобрели более 120 инвесторов из Великобритании, остальной Европы, а также Азии, Южной Америки и других стран.

И теперь газовики могут сосредоточиться на подготовке к зиме. Если в отечественных хранилищах накопят необходимые объемы топлива, Украина пройдет отопительный сезон даже при условии остановки транзита со стороны Газпрома. Следовательно, у Москвы будет гораздо меньше шансов устроить очередной газовый кризис и навязать Киеву невыгодные условия нового контракта.

К слову, подготовка к остановке транзита российского газа под угрозой – Нафтогаз.

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