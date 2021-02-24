Winе&Spirits Awards: AZNAURI второй раз получил награду

И хотя настоящее наполнено вызовами, в нем всегда есть место положительным достижениям. А награды находят своих героев. Среди них и бренд AZNAURI, который второй раз получил награду на международном конкурсе Winе&Spirits Awards 2020.

Мы очень довольны нашими результатами. Бренд существует 5 лет. Мы гордимся тем, что нас выбирают миллионы. В прошлом году мы выпустили лимитированную серию. Рецептура и дизайн которой существенно отличается от предыдущих, а вдохновением для нее стала харизма, мужество и сила льва, как главный символ нашего бренда.

Поэтому сегодня мы выбрали путь инновационного развития и формирования новых трендов.