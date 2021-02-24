Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Winе&Spirits Awards: AZNAURI второй раз получил награду

И хотя настоящее наполнено вызовами, в нем всегда есть место положительным достижениям. А награды находят своих героев. Среди них и бренд AZNAURI, который второй раз получил награду на международном конкурсе Winе&Spirits Awards 2020.

Мы очень довольны нашими результатами. Бренд существует 5 лет. Мы гордимся тем, что нас выбирают миллионы. В прошлом году мы выпустили лимитированную серию. Рецептура и дизайн которой существенно отличается от предыдущих, а вдохновением для нее стала харизма, мужество и сила льва, как главный символ нашего бренда.

Поэтому сегодня мы выбрали путь инновационного развития и формирования новых трендов.

Главная цель — удовлетворять потребности самых поклонников по всему миру, говорят представители AZNAURI.

Производители стремительно развиваются, занимая достойное место среди лидеров отрасли свидетельствует и отличие жюри конкурса.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский создал комиссию по отбору судьи ЕСПЧ от Украины
Зеленский создал комиссию по отбору судьи ЕСПЧ от Украины
Евровидение 2021: Францию представит Барбара Прави с песней Voilа
Евровидение 2021: Францию представит Барбара Прави с песней Voilа
Я всегда стараюсь анализировать профессионально, а не эмоционально — Виталий Портников
Я всегда стараюсь анализировать профессионально, а не эмоционально — Виталий Портников
Политика не может улучшить состояние здоровья — Оксана Скиталинская
Политика не может улучшить состояние здоровья — Оксана Скиталинская
Кабмин объявил конкурс на лучший эскиз Большого герба Украины
Кабмин объявил конкурс на лучший эскиз Большого герба Украины
Сигнализация для рюкзаков. Что показали на конкурсе стартапов в Киеве
Сигнализация для рюкзаков. Что показали на конкурсе стартапов в Киеве
Надежность и доступная цена. В Украине назвали лучшие авто 2020 года
Надежность и доступная цена. В Украине назвали лучшие авто 2020 года
Украинский архитектор получил золото на International Design Awards в США
Украинский архитектор получил золото на International Design Awards в США
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка