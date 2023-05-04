Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани

В больнице в Умани остаются двое раненых в результате ракетного удара по девятиэтажке на рассвете 28 апреля. Еще одного ребенка перевезли в столичную больницу. Для жителей разрушенного дома нашли временное убежище.

Сейчас туда расселяют жителей дома, которые в этом нуждаются. Их 26. Кроме того, подсчитывают, какой ущерб нанесла российская ракета. Только окон нужно поменять приблизительно на полтора тысяч, ведь кроме этой девятиэтажки, пострадали и окрестные дома.

Уманский городской совет направил 3 млн 200 тысяч гривен на первоочередные нужды потерпевших. Еще 2 миллиона из областного бюджета направят именно на ликвидацию последствий ракетного удара, а со 2 мая зарубежные партнеры и волонтеры приступили к постепенному восстановлению жилья.

Также работает экспертная комиссия, которая должна определять степень повреждения дома и можно ли его восстановить. Тем временем к месту трагедии, где россияне убили 23 человека и 6 из них дети, продолжают нести цветы и игрушки.

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