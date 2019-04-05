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Факты / Видео / Украина

Я прийшов – тебе нема! Как Порошенко и Зеленский анализы сдавали

Битва видеороликов и анализов. Кто первым запишет обращение и раньше сдаст кровь. У кого самая независимая лаборатория и кто быстрее обнародует результаты исследований. Вместо дебатов украинскому избирателю предлагают другое шоу. Также в прямом эфире.

Сегодня утром, с трансляцией в прямом эфире на каналах и соцсетях кандидаты сдавали анализы. Каждый в своих лабораториях. Первым приехал Владимир Зеленский, которому пришлось объяснять журналистам, почему не принял предложение президента приехать на НСК Олимпийский.

Читайте: Петр Порошенко сдал анализы на НСК Олимпийский

У президента к сдаче анализов подошли масштабно, здесь сразу 4 лаборатории – две государственные, две частные забирают кровь, волосы и мочу. И первые результаты экспресс-теста сообщают уже через несколько минут.

Петр Порошенко удивляется, почему не пришел Владимир Зеленский, который первым предложил именно стадион.

В общем, время на детальный анализ образцов может занять до двух недель. Пока же кандидаты сдают анализы, в НСК Олимпийском комментируют, никаких заявок на проведение дебатов ни от Общественного, ни от претендентов на главный пост страны не поступало, и сколько это может стоить – сказать не могут.

К слову, кандидат в президенты Владимир Зеленский сегодня сдал анализы на наркотики и алкоголь.

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