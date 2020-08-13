Ягода от простуды. Чем полезен кизил и как выращивают в Украине

Органическая пища, которая набирает популярность среди потребителей не должна считаться деликатесом, а быть на столе каждого украинца. В этом уверен запорожский фермер, который несколько лет назад рискнул выращивать в промышленных масштабах малоизвестный у нас кизил, а сейчас занимается самым большим его садом в Европе. Сейчас там готовятся собирать урожай.

Сергей Ольшанский осматривает каждое кизиловое деревце. Несмотря на неблагоприятную для этого сезона погоду, ценной ягоды уродилось вдвое больше, чем в прошлом году.

Кизиловый сад с несколькими десятками сортов ягоды недалеко от городка Токмак — крупнейший в Европе, здесь 15 га кизила.

Все диетологи уверяют, кизил — одна из самых полезных ягод, богатая витамином С. Лиза, которая помогает отцу в саду, убеждает нас — с тех пор как начала лакомиться кизилом, забыла о простуде.

В магазины господин Сергей поставляет уже готовую продукцию. Производственные мощности его компании, где перерабатывается кизил, в Днепре. В этом году фермер порадует покупателей новинками.

Бороться за потребителя фермеру пришлось несколько лет. Ценную ягоду, наконец, начали поставлять и в несколько крупных сетей супермаркетов.

В последние годы на Львовщине происходит настоящий сырный бум. Появилось очень много малых сыроварен, где создают шедевры, экспериментируют с молоком и технологиями, возрождают древние и дают начало новым вкусам и сортам. Спрос на крафтовые сыры превышает предложение, поэтому семейные сыроварни развивают производство и предлагают все больший ассортимент продукции.