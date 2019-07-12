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Факты / Видео / Украина

Яйца и концерты. На что идут кандидаты в нардепы ради места в Раде

Нынешнюю парламентскую кампанию эксперты называют самой грязной за последние 10 лет. Чтобы попасть в Верховную Раду, нынешние и будущие политики используют админресурс, пытаются купить избирателей билетами в кино или устроить яркое шоу. Но от гречки и от лавочек во дворах тоже не отказываются. И традиционно эти методы используют мажоритарщики, убеждают эксперты.

Именно непрозрачное финансирование самое распространенное нарушение при нынешней избирательной кампании. Но привлечь за это к ответственности почти невозможно. Потому что закон не запрещает предоставлять благотворительную помощь. Всего же за эту непродолжительную кампанию в общественной сети Опора зафиксировали почти 700 нарушений.

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Больше всего нарушений зафиксировали накануне. Это количество превысило 300 фактов. Составлено сотню протоколов и открыто 24 уголовных производства.

В целом правоохранители во время парламентских выборов зафиксировали более трех тыс. нарушений. Открыто 500 уголовных дел и составлено 700 админпротоколов. Но уже со следующей недели силовики перейдут в усиленный режим работы.

В круглосуточном режиме будут работать и в сотни групп взрывотехников и чрезвычайников. А пограничники обещают тщательно проверять тех, кто будет заезжать в Украину. Все ради того, чтобы выборы прошли прозрачно и спокойно.

К слову, снятие лапши с ушей и голос за гречку – в Днепре прошел предвыборный фестиваль.

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