Как аппараты ИВЛ спасают пациентов с осложнением Covid-19

Украинцы слишком беззаботно относятся к опасности распространения коронавируса. Большинство людей считает, что болезнь не страшна и врачи точно справятся с ней.

Но медики, которые ежедневно борются за жизнь других, говорят совсем другое. По их словам, 50% пациентов, нуждающихся в помощи аппарата ИВЛ — уже обречены.

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Перевод больного на ИВЛ — это сложная процедура для врачей и не всегда успешный финал для больного. Потому аппарат не лечит, а только помогает доставлять кислород в легкие.

Но даже если все удалось успешно, когда проходит наркоз, все катеторы и трубки режут и жмут. Поэтому, чтобы больные не навредили себе, их привязывают.

А если за несколько дней состояние не улучшилось, проводят процедуру, которую называют трахеостомия — разрезают горло и трубку задвигают уже через этот разрез.

В среднем на аппарате ИВЛ пациенты с коронавирусом пневмонией лежат две-три недели. За это время могут появиться пролежни. А люди чувствуют абсолютную беспомощность.

Влияние коронавируса на мозг человека

Клетки мозга человека могут быть заражены коронавирусом, из-за чего есть риск серьезных неврологических проблем.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Джона Хопкинса, использовав в эксперименте мини-мозг из стволовых клеток человека.

Специалисты по инфекционным заболеваниям из университета внедрили частицы коронавируса в мини-мозг и обнаружили доказательство того, что клетки заражаются патогеном и размножаются.