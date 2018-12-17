Как бесплатно установить газовый счетчик и что делать в случае отказа

Три миллиона украинских семей не имеют в своих домах индивидуальных газовых счетчиков. Поэтому платят больше реально потребленного. И мало кто знает, что счетчик должен устанавливаться компанией поставщиком топлива. Бесплатно и добровольно. Потому что расходы на приборы учета уже заложены в тарифы.

На практике же все иначе. Люди годами обивают пороги облгазов чтобы добиться счетчика. Абоненты, которые не имеют ни квартирных, ни домовых счетчиков газа, теперь платят по так называемой нормой потребления. Ее устанавливает правительство. Пока это 3,3 кубометра на человека.

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Обеспечить каждую семью прибором учета поставщикам не выгодно, потому что нормативы вдвое выше, чем реальное потребление.

Если облгазы отказываются бесплатно устанавливать индивидуальные счетчики, эксперты советуют жаловаться в Нацкомиссию по комуслугам. Не помогло – идти в суд.

К слову, Факты ICTV сообщали, что под Киевом энергетики избили пенсионера.

Опубликовано Декабрь, 17 в 12:53



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