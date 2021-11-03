Как бизнес помогает в борьбе с пандемией

Без помощи благотворителей в условиях новой волны коронавируса сложно, говорят в больницах. Новый штамм более агрессивный и больше людей нуждаются в кислороде и лечении с помощью ИВЛ. Три новых аппарата столичной больнице №7 на днях передала группа компаний Эпицентр. Говорят, поддержка медикам необходима всегда.

Учредители компании Александр Владимирович и Галина Федоровна создали фонд в 200 млн грн, деньги из которого направили на то, чтобы обеспечить больницы средствами защиты и различными аппаратами. Это не только Киев, это вся Украина получила помощь, чтобы спасать жизни.

Новые аппараты ИВЛ в 7-й больнице уже работают. Медики говорят – очень их ждали.

Врачи отмечают, что без помощи большого бизнеса справиться с пандемией украинской медицинской системе было бы гораздо труднее, и выражают надежду, что таких инициатив будет больше.

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