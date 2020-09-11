Как блогеры создают и зарабатывают на украиноязычном контенте в YouTube

Украинский YouTube развивается. Становится все больше блогеров, которые на своих видео принципиально говорят только на родном языке. Те, кто хочет быстро раскрутиться и набрать подписчиков — ведут блоги на русском.

Однако украинских YouTube-каналов стает больше. Их авторы говорят, что не гонятся за деньгами и стремительной раскруткой, а просто делают качественный украинский контент.

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Загін кіноманів

Киноман Виталий свой YouTube-канал начал вести три года назад. Он рассказывает о новинках и секретах украинского кино. Темой буквально живет, потому что учится на актера и работает в театре. Дома его снимает папа оператор, иногда снимает на студии друзей.

Блогер говорит, что украиноязычных каналов действительно в последнее время стало больше, потому что сам зритель наконец нуждается в свежем контенте на родном языке.

Зупини лося

Константина точно можно встретить у столичных нарушителей правил дорожного движения, он автор канала Зупини лося. В прошлом телевизионный журналист, решил отправиться на хостинг не ради популярности, а действительно, чтобы что-то изменить и заставить водителей не нарушать и не парковаться где попало.

Говорит, что принципиально канал ведет на украинском, это во-первых государственная позиция. А еще, в отличие от других блогеров, которые имеют русскоязычные каналы, он не гонится за чужой аудиторией и не стремится быстрой раскрутки. Говорит, украиноязычный YouTube — это чистый лист бумаги, все ниши свободны. Нужна лишь смелость и креативность авторов.

Клятий раціоналіст

Он называет себя проклятым рационалистом, рассказывает о науке и развенчивает популярные мифы — о том, вреден глютен и почему не стоит палить сухую траву.

Артем — автор одноименного канала на YouTube, первое видео залил на хостинг в 2017 году, с тех пор набрал более 80 тыс. подписчиков. Говорит, что сейчас пока зритель голодный на отечественное — лучшее время создавать украиноязычный канал.

А еще сегодня популярные видео о науке, путешествия, обзоры кино, юмористические, кулинарные и спортивные каналы, и конечно контент о видеоиграх. Блогеры говорят, что зарабатывать на украиноязычном контенте можно.

Правда не так с монетизации хостинга, потому что на это влияет большое количество просмотров, а по вкладам благодарных зрителей. Некоторые получают несколько тысяч долларов ежемесячно.

Украинский язык в жизни украинцев

КМИС дала данные результата опроса, которое было в начале лета. Оно показало, что почти 40% людей заметили больше присутствия украинского языка в жизни. Однако чуть больше половины соотечественников никаких изменений не обнаружили.

Более 66% украинцев считают, что государство должно продолжать воплощать украинский во все сферы жизни, а вот удовлетворенность действиями государства в содействии развитию речи разделились почти поровну.