Дистанционное обучение в Украине

Как дистанционное обучение сказалось на учениках и знаниях

До пандемии опыт дистанционного образования имели всего 182 школы из почти 15 тыс. Не готовы к этому оказались ни ученики и их родители, ни большинство педагогов, и особенно подвела инфраструктура. Частично печальные последствия такого обучения покажет внешнее независимое оценивание, но пробелы у тех, кто не поступает в университеты и не занимался дополнительно с репетиторами, очевидно, будут существенными.

Особенно это касается детей в глубинке. В гимназии закарпатского села Турица с технологиями катастрофа — интернет слабый, часто пропадает свет. При этом большинство учеников о собственном компьютере или планшете даже и не мечтает. Вместо онлайн-уроков здесь просто бездельничали. Поэтому после карантина “пробегали” по несколько тем за урок.

Другая проблема — из-за дистанционного обучения школьники остались без контроля. У родителей не было времени на проверку, ученики часто хитрили и все списывали, а учителям отдаленно следить за добросовестностью почти нереально.

Но и педагоги часто подводили. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы в Минобразования. Кто-то не проводил уроки вообще, а лишь отправлял задачи. Некоторые сокращали занятия к минимуму. Недоработало и Министерство образования — масштабной подготовки к дистанционке раньше никто не делал. Лишь через год карантина выделили деньги на закупку ноутбуков для учителей.

По данным ЮНЕСКО, карантин из-за коронавируса затронул более 1,5 млрд или 91% учащихся всей планеты. Правда, интернет и техника во многих странах значительно лучше.

Например, в Финляндии учителя сразу выясняют причины прогула на дистанционке или даже по телефону будят учеников. Если были проблемы с техникой, привлекали спонсоров. И каждая школа сама выбирала форму обучения.

К концу учебного года украинское Минобразования подсчитало, что качество знаний за время карантина упало лишь на 8%. Но реальной картины не знает никто, поэтому все надеются на вакцинацию педагогов и завершение карантина, иначе пробел в обучении превратится в пропасть.

Дистанционное обучение в Украине

Впервые на дистанционное обучение все учебные заведения в Украине перевели весной 2020 года, когда только началась эпидемия коронавируса.

Позднее школьники учились в онлайн-формате только в тех регионах, которые были в красной зоне карантина. Но украинцы недовольны дистанционкой в ​​школах.

Так, согласно данным мартовского опроса, более 70% респондентов отметили, что введение дистанционного обучения в Украине в 2020-2021 годах частично или ощутимо снизило качество школьного образования.

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