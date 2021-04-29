Как узнать, за что не нужно платить в больнице

Благодаря открытым данным в медицине теперь стало все возможным — выбрать врача для подписания декларации, бесплатно получить медпрепараты, закупленные за государственный счет, проверить информацию о поступлении и остатках лекарств в любом медучреждении.

Граждане Украины часто игнорируют походы к врачу, потому что боятся, что те могут назначить дорогие медикаменты, процедуры или анализы. Даже если все это должно быть бесплатным. Поэтому теперь защитить права пациента помогут открытые медицинские данные.

В частности, Национальная cлужба здоровья благодаря медреформе начала возмещать больницам средства за предоставленные услуги и активно публиковать информацию о своей деятельности в открытом доступе. Поэтому на официальном сайте можно легко все проверить.

По словам директора департамента развития е-системы здравоохранения НСЗУ Дмитрия Чернышева, это даст пользователям понимание того, какие услуги можно получить бесплатно.

Также он добавил, что открытые данные — это преодоление коррупции, это прозрачные правила, какие понятно как нужно выполнять.

Житель Сумской области Владимир Даценко онлайн-ресурсом воспользовался после того, как его заставили заплатить за рентген. Хотя он узнал, что на эти и другие услуги в год от государства больница в городе Ромны на Сумщине получила возмещение 110 млн грн. Причастных к схеме удалось разоблачить, а средства пациенту вернули.

Открытые данные помогут выбрать врача для подписания декларации, бесплатно получить лекарства, закупленные за государственный счет.

Благодаря ресурсу Є ліки, можно проверить информацию о поступлении и остатках препаратов в каждом медучреждении.

Это действенный инструмент для противодействия коррупции при их распределении. Также это существенная помощь пациенту, который находится на стационаре, — понять, на какие препараты он может рассчитывать бесплатно.

По словам основательницы проекта Ліки Контроль Натальи Гуран, благодаря онлайн-платформе можно найти дешевый аналог, проверить не является ли препарат подделкой.

А еще это самая главная база всех зарегистрированных лекарственных средств с онлайн-инструкциями по применению. И даже есть информация, какие из них можно уже сейчас получить бесплатно.

Развивать соответствующую сферу открытых данных украинцам помогают международные доноры — правительства США и Великобритании.

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Телемедицина в Украине

В Украине все больше используются онлайн-консультации для проведения дистанционного приема пациентов. Это особенно актуально во время карантина и является одним из шагов, который позволяет предотвратить распространение Covid-19 и ОРВИ в Украине.

Например, клиенты YASNO могут за 15 минут дистанционно получить консультацию от одного из 200 профессиональных врачей по 74 направлениям специализации.

Подробнее о телемедицине в Украине читайте на Фактах ICTV.

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