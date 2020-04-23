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Факты / Видео / Украина / Общество

Как помочь медикам и одиноким людям во время карантина, не выходя из дома

В борьбе с коронавирусом, как и на войне, Украина снова объединилась. Есть куча больниц, медиков или просто одиноких людей, которым нужна помощь. Сегодня многие из тех, кто хочет стать благотворителем и кто хочет получить эту благотворительную помощь.

Чтобы выручить медиков, можно обратиться с предложением в местную больницу или к знакомым волонтерам. Или же, например, пожертвовать средства на сайте Украинской биржи благотворительности ubb.org.ua. Деньги уже сегодня направляют и на лучшее оборудование, и на защиту для врачей.

В защите и поддержке нуждающихся и старенькие одинокие люди, а также украинцы с инвалидностью. Поэтому можно позаботиться о таких своих соседях, принести им продукты или оплатить коммуналку. Или же воспользоваться специальными организациями. В Киеве есть специальный координационный центр, который распределяет работу благотворителей в столице. На их сайте можно заполнить форму, чтобы стать благотворителем и позвонить, если нужна помощь.

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Можно помочь и одиноким старикам по всей Украине. Всего за несколько кликов и 225 грн. можно прислать продуктовый набор в любую точку страны. Такой проект запустили Новая почта, Rozetka и благотворительный фонд Життєлюб.

Не прекращает своей работы и благотворительный фонд Таблеточки, ведь рак не идет на карантин. Поэтому в организации так же ищут и доставляют лекарства для своих подопечных. А также закупают защиту для медиков. А если вы водитель с автомобилем, у вас нет симптомов — вы ежедневно можете подвезти на работу медика. Есть даже целая инициатива StopCovid19Auto. Напишите им или непосредственно знакомым медикам.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что корпорация АТБ запустила благотворительную программу адресной помощи социально незащищенным слоям населения.

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