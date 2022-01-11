Как два здания Эмпайр-стейт-билдинг: к Земле приближается огромный астероид

К Земле приближается потенциально опасный астероид — об этом заявили в космическом агентстве NASA. Уже 18 января космическое тело (7482) 1994 PC1 приблизится к Земле на расстояние 3 млн км.

По данным астрономом, астероид в два раза больше здания Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Правда, в NASA предупредили — опасности для человечества нет. Расстояние между Землей и космическим объектом будет большим.

По правилам, если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7 млн км – его считают потенциально опасным и заявляют об этом общественности.

Впервые (7482) 1994 PC1 обнаружили еще в 1994 году — тогда открытие сделал астроном Роберт Макнот из обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии.

В начале 2022 года NASA предупредило о сближении пяти астероидов с Землей. Их размеры не очень большие, и они не несут опасности. Впрочем, о них в агентстве также решили предупредить.

Также NASA сейчас активно занимается телескопом Джеймса Уэбба — его успешно отправили в космос для изучения глубин Вселенной. Аппарат успешно выполнил миссию разворачивания и готов к поиску отдаленных экзопланет. В агентстве заявили, что он будет работать дольше, чем предполагалось раньше — как минимум 10 лет.

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