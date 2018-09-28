Как готовить грибы и как ими лечиться: карпатские грибники поделились старинным рецептами

Сезон осенних боровиков стартовал. и удивляет своим урожаем. Грибники наперебой хвастаются результатами тихой охоты и делятся уникальными рецептами приготовления карпатских вкусностей.

Грибы не только потребляют, в Карпатах ними лечатся – делают настойки, или же просто высушенный мякоть старой шапочки прикладывают к ране.

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Чтобы правильно приготовить грибы, следует разделить их по виду, тщательно очистить от грунта и промыть. Полчаса отварить и уже тогда готовить. В Карпатах с боровиков и лисичек делают даже тушенка. Согласно древнему рецепту и в печи. Не менее четырех часов в маринад и столько же на томления в банке.

Есть сомнения относительно происхождения гриба – оставьте его в лесу. Это главное правило опытных грибников. Не стоит экспериментировать и собирать их рядом запыленности дороги или крупных предприятий, они как губка в себя впитывают все вредные вещества.

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Опубликовано Сентябрь, 28 в 14:47



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