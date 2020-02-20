Как другие страны проводили эвакуацию своих граждан из Китая

Нигде в мире не было такого беспорядка во время эвакуации граждан из Китая, как в Новых Санжарах. В цивилизованных странах люди относились к ситуации с пониманием и сочувствием. Размещали прибывших как в отдаленных заведениях, так и в центре столицы.

В частности, в Австралии под карантин для первой волны эвакуированных из Китая выделили остров Рождества. В США и Канаде людей отправили на военную базу с оградой, в Италии – в госпиталь в Риме, а Французы сделали карантин в отеле на берегу моря. Детали в сюжете Андрея Гетьмана.

Напомним, в результате столкновений в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Уханя украинцев, за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.

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