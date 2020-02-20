Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Как другие страны проводили эвакуацию своих граждан из Китая

Нигде в мире не было такого беспорядка во время эвакуации граждан из Китая, как в Новых Санжарах. В цивилизованных странах люди относились к ситуации с пониманием и сочувствием. Размещали прибывших как в отдаленных заведениях, так и в центре столицы.

В частности, в Австралии под карантин для первой волны эвакуированных из Китая выделили остров Рождества. В США и Канаде людей отправили на военную базу с оградой, в Италии – в госпиталь в Риме, а Французы сделали карантин в отеле на берегу моря. Детали в сюжете Андрея Гетьмана.

Напомним, в результате столкновений в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Уханя украинцев, за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Летели камни: эвакуированные показали, как их встретили в Новых Санжарах
Летели камни: эвакуированные показали, как их встретили в Новых Санжарах
Во время протестов в Новых Санжарах задержаны 24 человека – Нацполиция
Во время протестов в Новых Санжарах задержаны 24 человека – Нацполиция
Протесты в Новых Санжарах: видео с дрона
Протесты в Новых Санжарах: видео с дрона
Скалецкая 14 дней будет в обсервации с эвакуированными в Новых Санжарах
Скалецкая 14 дней будет в обсервации с эвакуированными в Новых Санжарах
Блокировали 60 машинами: протестующие в Новых Санжарах возвели 5 блокпостов
Блокировали 60 машинами: протестующие в Новых Санжарах возвели 5 блокпостов
В столкновениях в Новых Санжарах пострадали девять силовиков и один гражданский
В столкновениях в Новых Санжарах пострадали девять силовиков и один гражданский
В МИД сказали, почему украинку с собакой не выпустили из Уханя
В МИД сказали, почему украинку с собакой не выпустили из Уханя
Прием эвакуированных из Китая: СБУ просят возбудить дело из-за протестов
Прием эвакуированных из Китая: СБУ просят возбудить дело из-за протестов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка