Как Каменских, Monatik и Антитела готовятся к M1 Music Awards 2019
30 ноября лучшие артисты Украины соберутся на сцене Дворца спорта у Киеве на главное событие в отечественном шоу-бизнесе. Там состоится большой концерт и пятая церемония вручения заветных статуэток M1 Music Awards.
Фронтмен известной группы Антитела Тарас Тополя на концертах настоящая звезда и любимец публики, а на репетициях послушно выполняет команды режиссера. В столичном Дворце спорта проходят последние приготовления к главному событию года в отечественном шоу-бизнесе.
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В этом году организаторы шоу телеканал М1 и компания Таврийские игры определяют исполнителей в десяти номинациях. И хотя артисты преимущественно с большим сценическим опытом, на репетициях они выкладываются на полную.
Сцены со специальным подвижным покрытием отрабатывают тщательно. Оно должно накрывать площадку в точно определенный момент, чтобы артисты эффектно появлялись, или покидали сцену.
Антитела, Джамала, Настя Каменских, Злата Огневич, Монатик, Без обмежень, Мишель Андраде и другие звезды украинского шоу-бизнеса выйдут на сцену уже 30 ноября. Кроме известных имен зрителей ждет еще и необычное световое шоу, суперсовременная графика и неожиданные эффекты.
Напомним, в специальном выпуске PRO-PARTY M1 Music Awards 2019 назвали нынешних обладателей профессиональных статуэток в восьми номинациях.