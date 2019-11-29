Как Каменских, Monatik и Антитела готовятся к M1 Music Awards 2019

30 ноября лучшие артисты Украины соберутся на сцене Дворца спорта у Киеве на главное событие в отечественном шоу-бизнесе. Там состоится большой концерт и пятая церемония вручения заветных статуэток M1 Music Awards.

Фронтмен известной группы Антитела Тарас Тополя на концертах настоящая звезда и любимец публики, а на репетициях послушно выполняет команды режиссера. В столичном Дворце спорта проходят последние приготовления к главному событию года в отечественном шоу-бизнесе.

Смотрите: М1 Music Awards 2019: как готовятся и тайны церемонии

В этом году организаторы шоу телеканал М1 и компания Таврийские игры определяют исполнителей в десяти номинациях. И хотя артисты преимущественно с большим сценическим опытом, на репетициях они выкладываются на полную.

Сцены со специальным подвижным покрытием отрабатывают тщательно. Оно должно накрывать площадку в точно определенный момент, чтобы артисты эффектно появлялись, или покидали сцену.

Антитела, Джамала, Настя Каменских, Злата Огневич, Монатик, Без обмежень, Мишель Андраде и другие звезды украинского шоу-бизнеса выйдут на сцену уже 30 ноября. Кроме известных имен зрителей ждет еще и необычное световое шоу, суперсовременная графика и неожиданные эффекты.

Напомним, в специальном выпуске PRO-PARTY M1 Music Awards 2019 назвали нынешних обладателей профессиональных статуэток в восьми номинациях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.