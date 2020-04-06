Как страны поддерживают население во время коронавируса и чем приходится жертвовать

Впервые в истории человечества власть спасает жизни людей, а не экономику или интересы на международной арене. Хотя в последние годы звучали мнения об уменьшении роли государства в обществе, но сейчас именно правительства действуют и принимают решения.

Во время холодной войны сверхдержавы в случае пандемии инфекционной болезни пытались бы скрыть масштаб проблемы, а в Советском Союзе действовали как после аварии на Чернобыльской АЭС — традиционно все засекретили бы.

Сейчас страны Европы и Северной Америки, а за ними и практически весь мир, предложили населению соглашение: люди сидят дома, зато правительства гарантируют — граждане будут получать большинство зарплаты. Для этого страны залезают в долги и увеличивают дефициты государственных бюджетов.

Уже точно ясно — мир станет другим. Экономика будет меняться, все больше людей будут работать дистанционно, будут востребованы новые профессии. Но главный вывод кризиса: общечеловеческие ценности вечные, и это — лучший ответ на новые вызовы. Подробнее — в сюжете Андрея Гетьмана.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в США из-за коронавируса усилили карантин.

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