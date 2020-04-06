Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Как страны поддерживают население во время коронавируса и чем приходится жертвовать

Впервые в истории человечества власть спасает жизни людей, а не экономику или интересы на международной арене. Хотя в последние годы звучали мнения об уменьшении роли государства в обществе, но сейчас именно правительства действуют и принимают решения.

Во время холодной войны сверхдержавы в случае пандемии инфекционной болезни пытались бы скрыть масштаб проблемы, а в Советском Союзе действовали как после аварии на Чернобыльской АЭС — традиционно все засекретили бы.

Сейчас страны Европы и Северной Америки, а за ними и практически весь мир, предложили населению соглашение: люди сидят дома, зато правительства гарантируют — граждане будут получать большинство зарплаты. Для этого страны залезают в долги и увеличивают дефициты государственных бюджетов.

Уже точно ясно — мир станет другим. Экономика будет меняться, все больше людей будут работать дистанционно, будут востребованы новые профессии. Но главный вывод кризиса: общечеловеческие ценности вечные, и это — лучший ответ на новые вызовы. Подробнее — в сюжете Андрея Гетьмана.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в США из-за коронавируса усилили карантин.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Искусственная вентиляция легких с помощью пакета: изобретение харьковских врачей
Искусственная вентиляция легких с помощью пакета: изобретение харьковских врачей
Израильские биологи получили антитела против коронавируса
Израильские биологи получили антитела против коронавируса
Настоятель Киево-Печерской лавры находится на самоизоляции
Настоятель Киево-Печерской лавры находится на самоизоляции
Комаровский рассказал, каким мылом мыть руки, чтобы “смыть” коронавирус
Комаровский рассказал, каким мылом мыть руки, чтобы “смыть” коронавирус
Скольких нарушителей карантина поймали в Киеве и кто чаще попадался
Скольких нарушителей карантина поймали в Киеве и кто чаще попадался
Поборол за 48 часов: в Австралии нашли препарат от коронавируса
Поборол за 48 часов: в Австралии нашли препарат от коронавируса
Дорогой виски и порно: во Франции бездомный “самоизолировался” в супермаркете
Дорогой виски и порно: во Франции бездомный “самоизолировался” в супермаркете

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка