Как купить квартиру на Северном Кипре: цена и в чем опасность

На Северном Кипре настоящий бум недвижимости. Клиентов строительные компании не ищут – сами едут со всего мира. Стоимость квартиры-студии на 40 квадратов 35 тыс. евро, а рядом еще и море и живописные пейзажи. Покупателей даже не отпугивает неопределенный статус приобретенного имущества, потому что сам статус территории, после вторжения Турции тоже не определен. Но покупателей все вполне устраивает. Владельцы земель, которые годами выжидали: что дальше будет с их непризнанной республикой, приняли решение строить – и, похоже, не ошиблись.

Строят на Северном Кипре много, и так здесь продолжается с 2008 года. То ли деньги люди спасали, вкладывая в недвижимость, или были какие-то другие причины, но в то же время, когда весь мир всколыхнул экономический кризис, на севере острова Кипр начался настоящий строительный бум.

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Правда, гибкой оплаты нуждаются не все: люди приезжают небедные, и цены их больше чем устраивают.

То, что здесь стоит 35 тыс. евро, в Стокгольме обойдется в 350 тыс. Поэтому вопрос вроде статуса территории Шорле вообще не смущают. Для шведов это не слишком большие деньги, чтобы через воображаемый, по их мнению, риск, отказать себе в удовольствии приобрести жилье на побережье.

Юристы уверяют: собственность их клиентов законна. После оформления, владельцы получают титул: документ, подтверждающий право собственности.

К слову, медицина на Кипре: консультация 3 евро, медикаменты – 50 центов.

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