Как Курбан-байрам празднуют в Украине: киевская мечеть собрала 4 тыс. верующих

11 августа мусульмане празднуют Курбан-байрам, это главный исламский праздник. Президент Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины. Почти миллиард мусульман со всего мира отмечают главный исламский праздник – День жертвоприношения или Курбан-байрам.

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В Киеве утренняя молитва в главной соборной мечети Ар-Рахма собрала более 4 тысяч верующих.

По Корану пророк Ибрагим должен был принести в жертву своего сына Исмаила в знак преданности Всевышнему, но тот остановил Ибрагима и вместо сына позволил убить барана. С тех пор в этот день мусульмане приносят это животное в жертву и раздают нуждающимся.

В этом году за 4 дня празднования планируют раздать рекордное количество жертвенного мяса.

Вместе со всеми мусульманами мира Курбан-байрам празднуют, и крымские татары в оккупированном Крыму, несмотря на постоянные репрессии и притеснения со стороны России.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров напомнил, что мусульмане Украины является частью украинской политической нации и противостоят российской вооруженной агрессии в рядах ВСУ вместе со своими собратьями различных вероисповеданий.

Верховный муфтий Украины уверен, что мусульмане достойно выдержат все испытания и призывает хранить в сердце терпение и веру.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как летом 1995 года украинские миротворцы спасли тысячи мусульман в Боснии.

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