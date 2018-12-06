Как люди обманом получают субсидии и почему их не могут наказать

Ни машины, ни дорогой мебели или бытовой техники, а субсидию отобрали. Черкащинка Ольга Ивановна живет одна в двухкомнатной квартире на 52 квадрата. А помощь дают, если площадь не более 49. Из-за лишних троих квадратов субсидию потеряла. Как жить на пенсию меньшую двух тыс. грн, если этого хватит только коммуналку – не представляет.

Поэтому Ольга заявление на субсидию таки подала и сама пригласила инспектора для проверки. В министерстве финансов теперь проверяют данные каждого получателя субсидий. Здесь мониторят все реестры, берут информацию из налоговой и пенсионного фонда, а еще – из банков. Иногда наглость людей поражает.

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Но наказать обманщиков невозможно. Закон не предусматривает даже штрафа. Липового получателя субсидии максимум заставят отдать полученную помощь. Так в этом году удалось вернуть в бюджет почти 50 млн грн. Еще 6 млрд сохранили, вовремя обнаружив тех, кто пытался обмануть государство. Хотя масштабы мошенничества – значительно больше. Поэтому правительство разрабатывает закон, который позволит быстрее устанавливать нарушителей и хоть как-то их наказывать.

К слову, субсидии в Украине получат не все: кто имеет право и новый механизм расчета.

Опубликовано Декабрь, 06 в 20:08



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