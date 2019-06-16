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Как Мариуполь отметил пятую годовщину освобождения от российских боевиков

Военным парадом прифронтовой Мариуполь отметил пятую годовщину освобождения от российских боевиков террористической ДНР. В июне 2014-го года в результате четырехчасового штурма подразделения спецбатальона Азов, Днепр-1, Нацгвардии и спецподразделения МВД зачистили центра города от террористов, разрушили построенные здесь укрепления и наконец освободили город.

Штурм Мариуполя начался около пяти утра

Освобождали первое крупное украинский город от террористов бойцы батальонов Азов и Днепр-1, нацгвардийцы и спецназовцы МВД под прикрытием военнослужащих вооруженных сил.

К тому времени почти 80 террористов смогли захватить несколько домов в центре города и построить здесь укрепления. Тщательно спланированная зачистка продолжалась 4 часа.

Смотрите: Военный парад в Мариуполе: 5 лет освобождения города

Шесть оккупантов тогда ликвидировали, почти тридцать боевиков задержали. Ни один мирный житель не пострадал. Ранения получили четверо бойцов Нацгвардии.

Для горожан годовщина это не только воспоминания событий пятилетней давности, но и осознание того, что могло быть, если бы Мариуполь остался под контролем оккупантов.

Большую помощь украинским бойцам при подготовке штурма оказали и местные волонтеры.

Сейчас Мариуполь, несмотря на то, что находится вблизи передовой и почти каждую ночь слышит эхо взрывов на окраинах, пытается жить мирно.

К слову, рекордное количество спортсменов: в Днепре прошел четвертый международный полумарафон.

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