Как Мариуполь отметил пятую годовщину освобождения от российских боевиков

Военным парадом прифронтовой Мариуполь отметил пятую годовщину освобождения от российских боевиков террористической ДНР. В июне 2014-го года в результате четырехчасового штурма подразделения спецбатальона Азов, Днепр-1, Нацгвардии и спецподразделения МВД зачистили центра города от террористов, разрушили построенные здесь укрепления и наконец освободили город.

Штурм Мариуполя начался около пяти утра

Освобождали первое крупное украинский город от террористов бойцы батальонов Азов и Днепр-1, нацгвардийцы и спецназовцы МВД под прикрытием военнослужащих вооруженных сил.

К тому времени почти 80 террористов смогли захватить несколько домов в центре города и построить здесь укрепления. Тщательно спланированная зачистка продолжалась 4 часа.

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Шесть оккупантов тогда ликвидировали, почти тридцать боевиков задержали. Ни один мирный житель не пострадал. Ранения получили четверо бойцов Нацгвардии.

Для горожан годовщина это не только воспоминания событий пятилетней давности, но и осознание того, что могло быть, если бы Мариуполь остался под контролем оккупантов.

Большую помощь украинским бойцам при подготовке штурма оказали и местные волонтеры.

Сейчас Мариуполь, несмотря на то, что находится вблизи передовой и почти каждую ночь слышит эхо взрывов на окраинах, пытается жить мирно.

К слову, рекордное количество спортсменов: в Днепре прошел четвертый международный полумарафон.

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