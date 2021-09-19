Как прошли три дня выборов в Госдуму в России

В России начался третий и последний день голосования в Госдуму. Свой выбор почти полностью сделали граждане РФ на Дальнем Востоке.

Однако наблюдатели продолжают фиксировать нарушения на избирательных участках. Среди них вброс бюллетеней в урны, повторное голосование и выбор кандидатов вне УИК.

Перед выборами Кремль провел зачистку кандидатов, многие оппозиционеры оказались за решеткой. Кроме того, россияне признаются, что их заставляют голосовать. А в некоторые участки свозили жителей Донецкой области, которые перед этим получили паспорта гражданина РФ.

Большинство международных наблюдателей отказались приезжать в Россию из-за откровенной фальсификации. А Украина призывает мировое сообщество не признавать результаты выборов.

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