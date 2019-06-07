Как NASA и SpaceX готовят Crew Dragon в первый пилотируемый полет на МКС

Американское космическое агентство NASA совместно с частной компанией SpaceX Илона Маска – в последних приготовлениях. В конце года они отправятся в первый пилотируемый полет на Международную космическую станцию ​​на новом корабле Crew Dragon.

В декабре на Международную космическую станцию на ​​корабле Dragon отправили первый груз. Состав экипажа, который уже скоро отправится на МКС уже готов. Астронавтов четверо: 52-летний Дуг Харли, 50-летний Майк Хопкинс, Боб Бенкен, которому 48, и Виктор Гловер – 43 года. Все – опытные пилоты NASA.

Ранее астронавтов поднимали в космос шаттлами. Но 8 лет назад они свое отжили и теперь служат экспонатами в музеях. Затем американских космонавтов отправляли на орбиту российскими кораблями Союз. Однако это было удовольствие не из дешевых – доставить одного человека стоило $22 млн. А в последние годы россияне повысили стоимость до 82 млн.

Теперь и этот этап позади. К услугам NASA – транспорт от частных компаний. Первая – Crew Dragon. Уже сейчас отправить одного астронавта на корабле Илона Маска стоит до $15 млн. В условиях многократного использования цена может и вообще упасть до миллиона. Это беспрецедентно дешево.

Однако пока это только в теории – дебютное испытания в марте, когда тестировали двигатель, завершилось взрывом. Но покорителей космоса это не пугает.

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Вторая проба в апреле оказалась удачной. Главные преимущества Crew Dragon: большая емкость, ведь он может брать на борт до семи человек, а не трех, как прежде, а также то, что на орбиту его будет выводить многократный, а значит более экономичный Falcon-9 – тоже производства SpaceX.

На пятки SpaceX наступает Boeing, который строит собственный пилотируемый космический корабль. Обеим компаниям NASA на эти разработки выделило по $7 млрд. Больших успехов в ракетостроении достигли и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джефа Безоса – у них уже есть ракеты, способные покорять космос.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что NASA показало последствия столкновения галактик.

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