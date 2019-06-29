Как научить ребенка правилам поведения с незнакомыми людьми

Правоохранители чуть ли не ежедневно фиксируют по меньшей мере несколько случаев домогательства или развращение детей. Пока депутаты не спешат с принятием нового закона, который увеличивает наказание для педофилов, бдительность родителей касаемо безопасности должна быть удвоена.

В Киеве есть школа детской безопасности. Здесь квалифицированные психологи рассказывают детям от 5 до 12 лет как избежать встречи с незнакомцем.

В школе советуют: рассказывать об опасности стоит с 5-6 лет. В таком возрасте ребенок уже запомнит ваши слова. Не запугивать, а создать для малышей план действий. И повторять его дома.

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Чтобы дети лучше усваивали правила, в школе создали настольную игру. В ней дети проходят путь из школы домой и на этом пути ребенку выпадают разные ситуации.

Можно моделировать различные игры. К примеру, создать пароль. Если подходит незнакомец и не называет нужного слова – общаться с ним не стоит. Кроме этого, психологи призывают родителей подростков учитывать их внешний вид. А еще родителям советуют установить мобильное приложение с GPS. В своем смартфоне по телефону онлайн можно отслеживать, где находится ребенок.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Ивановке прощались с Дарьей Лукьяненко.

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