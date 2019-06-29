Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Как научить ребенка правилам поведения с незнакомыми людьми

Правоохранители чуть ли не ежедневно фиксируют по меньшей мере несколько случаев домогательства или развращение детей. Пока депутаты не спешат с принятием нового закона, который увеличивает наказание для педофилов, бдительность родителей касаемо безопасности должна быть удвоена.

В Киеве есть школа детской безопасности. Здесь квалифицированные психологи рассказывают детям от 5 до 12 лет как избежать встречи с незнакомцем.

В школе советуют: рассказывать об опасности стоит с 5-6 лет. В таком возрасте ребенок уже запомнит ваши слова. Не запугивать, а создать для малышей план действий. И повторять его дома.

Читайте: Уже 50 убитых детей – Князев просит ужесточить наказание за педофилию

Чтобы дети лучше усваивали правила, в школе создали настольную игру. В ней дети проходят путь из школы домой и на этом пути ребенку выпадают разные ситуации.

Можно моделировать различные игры. К примеру, создать пароль. Если подходит незнакомец и не называет нужного слова – общаться с ним не стоит. Кроме этого, психологи призывают родителей подростков учитывать их внешний вид. А еще родителям советуют установить мобильное приложение с GPS. В своем смартфоне по телефону онлайн можно отслеживать, где находится ребенок.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Ивановке прощались с Дарьей Лукьяненко.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как подать на алименты: документы и размеры выплат
Детские развлечения стали трагедией! Две девочки упали с недостройки, одна умерла
10 минут под водой! В Винницкой области борются за жизнь девочки, которую достали со дна пруда
У Макса Коржа родился сын – первое фото
Зайцы изменят мир! 10-летняя девочка шьет игрушки, чтобы спасти жизнь школьника
В школах Симферополя детей кормили просроченными продуктами
Мини-мир красоты Украины 2019: талантливые девочки, феерическое шоу и звездное жюри
Что глотают дети, чем это опасно и как оказать помощь

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка