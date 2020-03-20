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Как не допустить коронавирус на предприятии: пример компании Интерпайп

Обязательная проверка температуры и ежедневная дезинфекция. Из-за эпидемии коронавируса в мире украинская промышленная компания Интерпайп ввела дополнительные меры. Все для того — чтобы предупредить появление вируса на своих предприятиях. Тысячи сотрудников работают практически в стерильных условиях, а на работу и домой их подвозят корпоративным транспортом.

На период эпидемии компания остановила все учебные программы, культурно-массовые и спортивные мероприятия. А главное — ограничила командировки работников за пределы Украины. На предприятии закупили 640 дезинфекторов для рук. Дважды в день в кабинетах и ​​бытовых помещениях проводят дополнительную влажную уборку. В случае вспышки вируса компания закупила бесконтактные термометры и маски. Детали в сюжете Кристины Венгеляускайте.

Напомним, нацгвардейцы помогают полицейским поддерживать общественный порядок во время карантина. Военнослужащие контролируют пассажироперевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок.

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