Как не покупать лишнего и подсчитать, сколько денег уходит в помойку

Стать примером разумного потребления пищи. В ООН к 2030 году хотят почти вполовину сократить потери пищевых продуктов. Сейчас ежегодно на свалку люди выбрасывают около трети пищи. Это пустая трата более триллиона долларов. Изобретатели придумали – как научить людей не терять продукты.

На вызов согласились авторы проекта WINNOW. Чтобы исправить ситуацию, они создали инновационный проект.

Овощи, слишком долго лежали в холодильнике. Или обед, который не смогли доесть. Мы выбрасываем слишком много пищи, убеждают исследователи. Чтобы исправить ситуацию, они создали инновационный проект WINNOW. Это устройство, которое снимает на камеру объедки в помойке и переводит все в доллары.

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Новинкой уже пользуются, правда, пока только рестораны. В частности, известная шведская мебельная компания IKEA установила такие инновационные устройства на двух десятках своих кухонь в Великобритании и Ирландии.

Изобретатели уверены – когда вы узнаете, сколько денег уходит в помойку, удивитесь. Собранные данные помогут оптимизировать расходы. Уменьшить порции, или использовать другие продукты.

К слову, правильная экономия: что делать, чтобы всегда иметь деньги – советы.

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