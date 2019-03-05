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Как не сжигать сухостой и заработать на этом

Земля в огне. Как только температура воздуха поднялась выше нуля и растаял снег, начали гореть поля.

Недобросовестные хозяева готовят участки к рассаднику. Впрочем, делают это по-варварски – полностью выжигая сухостой. Вместе с уже давно мертвой травой, погибает и все живое. Густой дым устилает дороги, уменьшая видимость для водителей, пламя уничтожает не только траву, но и кусты, деревья и животных. Животные и насекомые, которые живут в почве, сгорают заживо.

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От задымления страдают и люди – дым вредит дыхательной и кровеносной системам, обостряются аллергии.

Впрочем, есть и альтернатива такому методу очистки поля от сухостоя. Если траву еще осенью скосить и оставить догнивать в компостной яме или просто на поле, то к весне она станет идеальным удобрением. Мысль о том, что такие пожары способствуют плодородию почвы заблуждение – говорят экологи. Ведь огонь уничтожает самый питательный, верхний, слой. Поэтому в течение пяти или десяти лет, такое выжженное поле не сможет дать хороший урожай.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в оккупированном Симферополе произошел пожар на заводе пластмасс.

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