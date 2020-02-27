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Факты / Видео / Украина / Общество

Как не стать жертвой уличных мошенников: советы оперативника и психолога

Час пик в транспорте – идеальное время для карманников. Когда подъезжает поезд, все готовятся втиснуться в вагон и забывают о сумках и рюкзаках – это шанс для воров.

Так же кошелек легко украсть, когда все ваше внимание в телефоне.

Как реагировать, если именно вы заметили вора? Опытный оперативник советует не спешить на спасение. Потому как карманники теперь часто вооружены.

Подробности смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как мошенники обманывают людей в киевском метро.

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