Как не стать жертвой уличных мошенников: советы оперативника и психолога
Час пик в транспорте – идеальное время для карманников. Когда подъезжает поезд, все готовятся втиснуться в вагон и забывают о сумках и рюкзаках – это шанс для воров.
Так же кошелек легко украсть, когда все ваше внимание в телефоне.
Как реагировать, если именно вы заметили вора? Опытный оперативник советует не спешить на спасение. Потому как карманники теперь часто вооружены.
Подробности смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как мошенники обманывают людей в киевском метро.
2020-02-27
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