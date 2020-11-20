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Факты / Видео / Украина / Общество

Как не стереть границы с личным и быть эффективным: правила удаленной работы

С начала пандемии многие компании перевели работников на дистанционную форму работы. Кому-то это пошло на пользу, но многие стали работать больше, а соответственно и получать больше стресса.

Дома стираются границы между личным и рабочим временем: хочется посмотреть сериал, готовить или приходится ухаживать за детьми. Все это может привести к эмоциональному выгоранию. Киевлянка Татьяна рассказала Фактам ICTV, как можно комфортно и эффективно работать из дома.

Девушка четко разделяет рабочее и личное время — пока работает, не отвечает на личные звонки и не занимается посторонними делами.

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В компании Татьяны, например, устраивают беговые челленджи, мастер-классы по изготовлению коктейлей и даже позволяют занимать из офиса стулья и мониторы.

Юридическое регулирование дистанционной работы

В начале ноября народные депутаты Украины приняли закон, который регулирует дистанционную работу.

Согласно документу, работники в Украине смогут совмещать работу в офисе с дистанционной работой. Также разрешается вводить гибкий график.

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