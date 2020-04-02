Как не потерять равновесие и продуктивно работать дома — 5 лайфхаков

Сотни тысяч украинцев перешли на дистанционную работу. Это позволяет лишний раз не подвергаться опасности подцепить вирус, но здесь есть и свои сложности. Ведь для большинства, такой метод работы необычный. Людям неделями пришлось приспосабливаться к режиму онлайн и не только морально, но и технически. В Фактах несколько примеров, как не потерять равновесие и продуктивно работать дома.

Рабочий день Михаила начинается уже на кухне, чашка ароматного кофе и импровизированный офис за обеденным столом.

Наталья — журналист, тоже 12 дней работает дистанционно. Чтобы настроиться на продуктивную работу режим дня пыталась не менять.

Я начинаю свой утро так же, как я это делала 12 дней до самоизоляции. Я встаю в 6.30 утра. Если я не могу пойти поплавать, то можно позаниматься и дома. Затем конечно я не иду работать к компьютеру в пижаме или халате. Я стараюсь максимально кежуально одеться, сделать какой-то макияж. Создать себе иллюзию того, что я иду на работу, — Наталья Луценко, журналист-международник.

На рабочем столе ничего лишнего, отвлекающего. Социальные сети только для рабочих вопросов. И главное перерывы, чтобы не засиживаться.

Специалисты советуют, для эффективной работы дома стоит составлять ежедневный план и обязательно иметь собственную рабочую зону. График следует обсудить со всеми членами семьи, чтобы вдруг во время важного онлайн-совещания, вас не побеспокоили просьбами поиграть или приготовить обед.

8-часовая смена — это не про работу на дому. Более продуктивно работают люди, которые имеют ограниченное время на выполнение какой-то задачи.

Факты ICTV ранее писали о том, чем разнообразить карантинные будни дома.

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