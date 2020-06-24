Как обустроить полноценное рабочее место дома — советы психологов

Экология, организация труда и бизнеса, обучения и стандарты поведения в обществе — это далеко не полный перечень тех изменений, которые ощутило человечество и каждый из нас из-за эпидемии коронавируса. Мир уже не будет таким, как раньше.

Во время карантина украинцы начали срочно учиться работать в удаленном режиме. Совещания по интернету начали проводить дома, а свою работу вообще контролировать самостоятельно.

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Если раньше кабинет был скорее элементом роскоши, то во время карантина полноценное рабочее место дома стало ежедневной необходимостью. Поэтому среди украинцев повысился спрос на офисную мебель. Люди хотят создать себе рабочую атмосферу.

Психологи советуют не просто воспроизвести офис дома, а отделить домашние привычки от рабочих процессов. Прежде всего, не работать в постели, не ходить по квартире в пижаме, не есть за рабочим местом и не оставлять вокруг себя посуду.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, из-за чего студенты и школьники дистанционно заканчивают учебный год.

Кабинет министров Украины еще не принял решение, пойдут ли дети 1 сентября 2020 года в школу.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

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