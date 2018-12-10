Как выбрать красную икру: экспертиза различных производителей

С приближением новогодних праздников всегда актуален вопрос выбора красной икры. Как не ошибиться с выбором? Независимый центр потребительских экспертиз проверил красную икру разных производителей.

– К сожалению, надо констатировать, что фальсифицированной икры – много. Половина образцов, которые были закуплены, оказались вообще не икрой. Но тем не менее отличники есть. Торговая марка Шаланда, которая не первый год в тестированиях попадается и имеет оценку отлично, соответствует тем показателям физико-химическим и микробиологическим, которые мы исследовали полностью, – отметил руководитель центра экспертиз Тест Валентин Безрукий.

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Представители торговой марки Шаланда говорят, что награды для них не в новинку.

– Ежегодно мы получаем награды различных конкурсов и тестирований – как украинских так и международных, стараемся поддерживать высокий уровень и стараемся, чтобы радовать наших клиентов, даже самых требовательных, – рассказала бренд-менеджер ТМ Шаланда Евгения Плясова.

Итак, настоящая, вкусная и полезная красная икра будет на столах украинцев и в этом году, главное прислушиваться к советам экспертов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как правильно выбрать новогодние атрибуты.

Опубликовано Декабрь, 10 в 19:59



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