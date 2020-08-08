Как выбрать вкусную и безопасную медовую пахлаву: советы врачей и поваров

Трудно представить отдых на побережье Черного моря без торговцев пляжным фаст-фудом. Они продают пирожки, чебуреки, кукурузу, креветки, трубочки со сгущенкой, и главное — пахлава медовая.

На первый взгляд, она напоминает кренделя — многослойное тесто, поджаренное в масле и политое медовым сиропом. В течение дня она хранится в обычных пластиковых боксах.

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Впрочем, продавцы уверяют, что жара на этот продукт не влияет, а каждые два часа пахлаву меняют на свежую. Покупать или нет — право каждого.

Врачи советуют прежде чем купить, хотя бы поинтересоваться, с каких продуктов и в каких условиях готовят пляжную выпечку, и обращать внимание на то, как ее хранят.

Пахлава — это аутентичный турецкий десерт. Но он мало имеет общего с той выпечкой, которую мы привыкли видеть на наших пляжах.

Повар Хусейн готовит восточные сладости всю свою жизнь, и уверяет, что такой пахлавы, как в Одессе, не видел нигде. Он говорит, что правильная пахлава — это свежие ингредиенты и 40 слоев тонкого теста, смазанных сливочным маслом.

Как только сладости вынимают из печи, их поливают горячим сиропом. Но именно такую ​​традиционную пахлаву следует искать не на пляжах и не в киосках. Классическая пахлава меньше по размеру, отличается по вкусу и дороже.

Отдых на пляжах Одессы

Пляжи в Одессе в рамках ослабления карантина открыли еще 19 мая, но с 22 июня власти города приняли решение отправлять на берег моря специальные рейдовые группы, которые будут следить за выполнением противоэпидемических правил отдыхающими.

Главное правило пребывания на пляже в условиях распространения коронавируса — держать социальную дистанцию в 1,5 м. В Минздраве разрешили не надевать на пляже маску, если первое правило, которое мы упомянули, будет выполнено.

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