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Как выбрать вкусный и качественный кофе – советы баристы

Любимый напиток миллионов, кофе, в следующем году подорожает на 25%. Причина – сокращения производства зерен из-за засухи в Южной Америке. Новая цена может свернуть бешеный темп развития этого рынка в Украине, который сейчас третий в Европе по открытым кафе.

Владельцы украинских кафе уже обдумывают, как действовать в новых условиях и держать качество, которого сейчас не хватает.

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Бум на кофе в Украине продолжается. Кофе развивается и как культура, и как индустрия. Ежедневно все больше украинцев знакомятся с качественным кофе и проводят часы за столиками в кафе.

Украина вошла в рейтинг трех ведущих стран Европы по количеству открытых кафе за 2019 год. Только в Киеве ежемесячно появляется 10-12 заведений.

Бариста советует, чтобы определить хороший кофе, прежде всего обратите внимание на цвет зерен в кофе-машине – он должен быть светло-коричневым, карамельным, зерна не должны быть маслянистыми.

Эксперт отмечает, что всегда разговаривайте с баристой, высказывайте свои вкусовые пожелания, и тогда вы получите свой идеальный напиток.

В то же время украинские баристы подтверждают свой высокий уровень на международных турнирах, а качественные сорта зерна выбирают самостоятельно в Центральной Америке и Африке.

Кофе в Украине – действительно качественный и вкусный. Испортить вкус вашего напитка может разве что неправильная технология обжарки.

За последние годы кофейная культура в Украине эволюционировала, теперь это не только напиток с которого украинцы начинают свой день, но и стиль жизни.

Напомним, медики назвали людей, которым не стоит пить много кофе.

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