Как выбрать качественную красную икру

Приближаются новогодние праздники. Традиционно украинцы стараются украсить свои столы праздничными блюдами. Одно из них популярно ко всем праздникам, но особенно к новогоднему столу – это красная икра.

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Важно ее выбирать только среди легальной икры, советуют импортеры. Ведь и контрабандная икра и тем более фальсификат несут немалые риски для людей, которые опрометчиво ее едят.

Тихоокеанская лососевая икра, говорят специалисты, как правило, попадает в Украину из США, ведь икра из России (Камчатка-Сахалин) – под запретом с января 2016 года. И чтобы обезопасить себя от неприятных неожиданностей, людям следует обращать внимание на происхождение икры, которую они выбирают.

Чтобы праздник удался и главное, чтобы не испортить его себе и гостям, импортеры икры советуют выбирать красную икру только от официальных поставщиков в супермаркетах и ​​проверенных интернет-магазинах.

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