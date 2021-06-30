Как выбрать качественную сушилку для овощей и фруктов

Сейчас начинается сезон заготовки, во время которого все хозяйки замораживают или сушат овощи и фрукты. Именно таким образом сохраняется до 95% всех полезных веществ.

Специальные сушилки, где можно заготовить сухофрукты, травы, пастилу — есть во многих семьях. Кто-то готовит для родных, а у кого-то есть небольшой бизнес.

Как выбрать сушилку для овощей и фруктов — читайте далее в материале.

Хозяйка Татьяна Хитрик советует в первую очередь обращать внимание на мощность девайса.

— Сушилка должна иметь количество режимов переключения: низкий и высокий. Согласно семьи количество лотков, которое вам нужно. Это универсальная вещь, которая понадобится каждой хозяйке, — добавила она.

Если у вас качественная сушилка, то можно сушить не только фрукты, пастилу и конфеты для детей, но и мясо, рыбу, грибы.

Тамара Ракоед благодаря этому изобретению превратила свое хобби в небольшой бизнес. Сейчас она продает сушеные продукты через интернет. Для этого женщина приобрела мощную, в 1000 Вт сушилку, и с большим объемом и количеством лотков.

Тамара готовит десятки видов фрипсов — фруктовых чипсов из экзотических фруктов — манго, маракуйи или кокоса. А также делает 15 видов пастилы.

— В сушилке с моей комплектацией вмещается, если например взять в бананах — 3 килограмма бананов. Выбирая, учитывала мощность, отзывы пользователей и надежность. Ведь любой продукт сушится минимум 10 часов, а в других моделях бывает и неделю, — отметила хозяйка.

Стоимость сушилок — от 1 до 6 тыс грн. Зависит от мощности, объема и количества температурных режимов.

Те, что с большей мощностью, хоть и дороже, но проработают дольше и будут сушить в разы быстрее. Это самая важная характеристика.

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Большой выбор сушилок есть и в сети интернет, и в магазинах. Кроме этого, есть сушильные шкафы или целые дегидраторы. К каждой модели есть инструкция, сколько времени сушится продукт.

Например, яблоки или груши — 10-20 часов. Важно, что можно вместе сушить разные продукты, запахи не перемешиваются.

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