Как обставить дом всем украинским: цены на мебель, постельное белье и посуду

Обустроить квартиру мебелью и отделкой отечественного производства – легко! Сейчас украинский рынок товаров для дома спокойно конкурирует с импортным. Купить можно все – мебель, декор, кухонная утварь. В Киеве все это под одной крышей.

Больше месяца назад открылся огромный маркет Все. Свои. Дом и декор, где более 150 брендов из разных городов Украины. Полторы тысячи квадратных метров заложенных товарами для дома. И все – украинское.

Основательница проекта Анна Луковкина планировала вместить все бренды на одном этаже. Однако желающих продавать свой товар набралось так много, что магазин расширили до трех этажей. Покупатели нашлись сразу.

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Украинцы просто разгребают керамику – выбор большой, представлены 25 брендов. Чашки ручной работы – от 200 гривен. Популярный и отдел товаров из дерева. Они настолько изысканные, что покупатели признают – часто берут не для потребления, а ради красоты. Мебель также на каждый кошелек – цена доходит до 60 тысяч грн за диван! Производители подхватывают мировые тенденции – мебель под старину, но с современным комфортом.

Украинские производители признают – их цены часто дороже доступный Китай, но и качество – в разы лучше.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что нужно знать о магазинах “свежего” мяса в Украине.

Опубликовано Ноябрь, 10 в 14:57



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