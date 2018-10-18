Как получить 60 млн. злотых и открыть бизнес в Польше

Польша начала стратегическую охоту за молодыми и предприимчивыми людьми. Помогают найти молодым стартаперам инвесторов, обучают будущих бизнесменов раскрутить свое дело. А если эта бизнес-идея совершенно уникальная, то тщательно защищают их интеллектуальное право патентованием.

Посредником между инвесторами и изобретателями часто является государство, охотно поддерживает смелые идеи и не боится рисковать. Так уже два года работает Польский фонд развития. Он поддерживает молодых предпринимателей на разных этапах: начальный бизнес, проект, который уже развивается и который выходит на международный рынок.

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Государственный фонд находит инвесторов и те вкладывают деньги. Разработчики стартапов могут рассчитывать на суммы от 1 до 60 млн. злотых. Причем, если проекты банкротятся, бизнесмены фонда ничего не отдают. Особенно интересуют инвесторов те, кто запатентовал свой гениальный замысел.

Патентование – довольно бюрократическая процедура. Для проверки новизны идеи в департаменте работают 300 инспекторов. Иногда процесс занимает 2-3 года. Поэтому лишь половина тех, кто подает заявку на патент, в конце его получают.

Те, кто имеют только идею и даже не представляют, как вести бизнес, могут пойти в школу пионеров. Здесь бесплатно учат и отправляют на стажировку в Кембридж.

К слову, $10 тыс. и поездка в Нью-Йорк: украинцы выиграли конкурс стартапов.

Опубликовано Октябрь, 18 в 17:04



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